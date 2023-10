Bolsonaro fica calado em depoimento à PF sobre empresários golpistas

No momento, o caso está parcialmente arquivado, restando apenas as investigações sobre de dois empresários

Durante depoimento à Polícia Federal, nesta quarta-feira (18), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se manteve em silêncio e entregou apenas um documento afirmando que o Supremo Tribunal Federal (STF) não tem atribuições para tratar o caso.

O depoimento tem relação com o inquérito que investiga um grupo de empresários próximos ao ex-presidente que defendiam um golpe de Estado para impedir que o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tomasse posse.

No momento, o caso está parcialmente arquivado, restando apenas as investigações sobre os empresários Meyer Nigri, da Tecnisa, e Luciano Hang, da Havan. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, é o relator do inquérito.