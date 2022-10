Bolsonaro fala em virar votos e diz que eleitores de Lula nem sabem por que votam nele

Bolsonaro associou os eleitores do petista ao crime. “Quando ele passou por mim durante a apuração, onde teve festa? Só nos presídios”

Italo Nogueira

O presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu nesta sexta-feira (14) que seus eleitores convençam aqueles que votaram no ex-presidente Lula (PT) no primeiro turno a mudar de opção.

Em comício em Duque de Caxias, ele disse que eleitores do petista não sabem porque optaram pelo ex-presidente. “De lá para cá é fácil trazer votos. Não sabem porque estão votando no Lula. Alguns acreditando que vão comer picanha e cerveja toda semana. Só acredita quem quer”, disse o presidente.

Bolsonaro também voltou a associar os eleitores do petista ao crime. “Quando ele passou por mim durante a apuração, onde teve festa no Brasil? Só nos presídios, mais em lugar nenhum.”

O presidente discursou no palco com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), do senador reeleito Romário (PL) e outros aliados.

O principal anfitrião era o ex-deputado Washington Reis (MDB), condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a sete anos de prisão por crime ambiental e acusado de corrupção por fraude em escritura pública.

Ao falar, Bolsonaro puxou para o seu lado as deputadas Clarissa Garotinho (União) e Soraya Santos (MDB), a fim de manter a tentativa de se aproximar do eleitorado feminino.

Ele também mirou em sua fala o eleitorado nordestino, região em que Lula venceu com larga vantagem.

“Essa quadrilha não conseguiu levar água para o Nordeste, e agora diz que vai dar picanha e cerveja para o povo. Bandidos. Usaram o povo nordestino para roubar, assaltar a nação.”