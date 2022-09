Bolsonaro exalta Auxílio Brasil e pauta de costumes em considerações finais

Bolsonaro também apostou na pauta de costumes ao encerrar sua participação no debate da Globo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) exaltou a redução do preço da gasolina e o Auxílio Brasil em suas considerações finais no debate entre candidatos ao Palácio do Planalto realizado pela TV Globo. O chefe do Executivo apostava em medidas econômicas empregadas às vésperas da eleição para ganhar votos, mas, até agora, o efeito esperado não se concretizou.

Bolsonaro também apostou na pauta de costumes ao encerrar sua participação no debate da Globo, o último antes do primeiro turno. Candidato à reeleição, o presidente disse que respeita a família, é contra o aborto, não quer a legalização das drogas, rejeita a ideologia de gênero e é a favor do livre mercado, temas que costumam animas sua militância.

“Deus, Pátria, Família e Liberdade”, afirmou Bolsonaro. “Brasil acima de tudo e Deus acima de todos”, emendou, ao citar lemas de sua campanha à reeleição.

Estadão Conteúdo