Bolsonaro escala aliado para bloquear investida de Lula em evangélicos no Nordeste

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Dentro de uma estratégia defensiva para o Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro (PL) escalou aliados para não perder votos de evangélicos na região.

O deputado federal reeleito Otoni de Paula (MDB-RJ), pastor e cantor gospel, fará um tour em igrejas nordestinas para evitar que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avance nesse eleitorado.

Bolsonaro gravou um vídeo ao lado do aliado pedindo para “os amigos do Nordeste” que acreditam em Deus darem atenção a Otoni.

“Você que preza pela sua liberdade, você que preza pelo respeito, vamos conversar com o Otoni de Paula. Ele tem uma mensagem toda especial para você”, diz.

De acordo com as estimativas da própria campanha, 20% dos evangélicos votaram em Lula no Sudeste. No Nordeste, o percentual sobe para 30%.

Neste segundo turno, a avaliação é de que os eleitores de Lula e Bolsonaro têm o voto muito consolidado, dado o ambiente polarizado. O esforço será para buscar os indecisos e os que se abstiveram.

Há a percepção de que o estrato mais vulnerável a mudar de opinião seria justamente o das classes D e E, tanto para um lado quanto para o outro. Por isso, aliados do presidente farão a investida para não perder o que já tiveram no primeiro turno.

Os estrategistas bolsonaristas defendem que o chefe do Executivo “jogue parado” na região. Lá, dada a preferência pelo ex-presidente Lula, seus aliados acreditam que Bolsonaro ganha mais com a abstenção. A prioridade segue sendo a região Sudeste.