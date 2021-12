Bolsonaro envia ao Senado indicação de Hélio de Oliveira para diretoria da Ancine

Segundo o despacho, publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, o mandato de Oliveira teria início em 25 de junho de 2022

O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Senado, para apreciação, a indicação do nome de Hélio Ferraz de Oliveira para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional do Cinema (Ancine).

Segundo o despacho, publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, o mandato de Oliveira teria início em 25 de junho de 2022, decorrente do término do mandato de Mariana Ribas da Silva, que renunciou ao cargo. Oliveira é o atual secretário adjunto da Secretaria Especial de Cultura.

Em outra mensagem, também publicada no Diário Oficial de hoje, o presidente indica João Paulo Machado Gonçalves para o cargo de ouvidor-geral da Ancine. Os dois nomes devem ser aprovados pelo Senado para que a nomeação de fato ocorra.

