Bolsonaro e Putin reafirmam solidariedade com vítimas em Petrópolis

O presidente brasileiro já havia feito uma postagem nas redes sociais, solidarizando-se com as vítimas

Os presidentes de Brasil e Rússia, Jair Bolsonaro e Vladimir Putin, realizaram um pronunciamento após reunião entre os chefes de estado nesta quarta-feira (16), em Moscou.

Durante as falas, Putin e Bolsonaro lembraram das vítimas e deslizamentos que aconteceram em Petrópolis na terça-feira (15). “Me solidarizo com as vítimas do desastre que aconteceu na última terça-feira”, disse Putin, em coletiva.

Bolsonaro já havia feito uma postagem nas redes sociais, solidarizando-se com as vítimas. Segundo informações, o presidente deve seguir para Petrópolis quando voltar ao Brasil.

Bolsonaro viajou a Moscou apesar dos temores dos países ocidentais de que a Rússia prepara um ataque contra a Ucrânia, uma acusação que Moscou nega.

Antes da viagem, o presidente brasileiro, um aliado tradicional dos Estados Unidos no período de Donald Trump, rejeitou a pressão para cancelar a viagem.

Desde terça-feira, a tensão a respeito da Ucrânia registrou uma leve queda, depois que a Rússia anunciou uma retirada parcial de algumas tropas e nesta quarta-feira informou o fim das manobras na península da Crimeia, anexada em 2014 ao país vizinho.

Na segunda-feira, a Rússia afirmou que existe uma “possibilidade” de resolver a crise ucraniana a partir da negociação diplomática.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsonaro defendeu a viagem ao afirmar que o encontro abordará temas comerciais. Durante o pronunciamento, nada sobre o conflito foi mencionado.

Mais cedo, durante a reunião entre Bolsonaro e Vladimir Putin, o presidente brasileiro afirmou que o o Brasil é “solidário à Rússia”. O encontro aconteceu nesta quarta-feira (16), no Kremlin, em visita realizada pelo Governo Federal à Rússia.

Parte do encontro foi televisionado. Os presidentes não mencionaram as tensões militares com a Ucrânia e com o Ocidente. Segundo Putin, o Brasil é o principal parceiro russo na América Latina.

“Apesar de todas as restrições no ano passado, o crescimento do nosso comércio bilateral registrou uma alta de 87%. É uma alegria recebê-lo, senhor presidente. Espero que nosso encontro seja produtivo. É muito importante porque o Brasil é o nosso principal parceiro comercial na região da América Latina.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PCR para reunião com Putin

O presidente Jair Bolsonaro (PL) precisou fazer um teste de covid do tipo RT-PCR para se encontrar nesta quarta-feira (16) com o líder da Rússia, Vladimir Putin, apurou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Bolsonaro fez o teste nesta manhã (madrugada pelo horário de Brasília) no hotel em que está hospedado em Moscou, o Four Seasons, assim como os demais integrantes da comitiva. “Todos negativos”, destacou uma fonte próxima ao presidente.

Sede do governo russo e do encontro entre os presidentes, o Kremlin tem rígidos protocolos sanitários em função da covid-19. Bolsonaro disse não ter se vacinado contra a covid-19 e costuma colocar a importância da imunização sob dúvidas. Já Putin tomou três doses da vacina russa Sputinik V.