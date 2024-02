Bolsonaro e outros 23 investigados por tentativa de golpe prestam depoimento à PF; veja a lista

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros 23 investigados por tentativa de golpe de Estado prestarão esclarecimentos à Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira, 22. A corporação marcou as oitivas para que os alvos da Operação Tempus Veritatis esclareçam às autoridades o que sabem sobre a trama que pretendia abolir o Estado Democrático de Direito no País após as eleições de 2022.

Os depoimentos estão previstos para as 14h30 e serão simultâneos, para que os investigados não mantenham comunicação entre eles e não combinem versões. Dos 23 depoimentos, 14 estão marcados para Brasília, onde fica a sede da corporação, incluindo o do ex-presidente.

Também ocorrerão depoimentos em outras cidades, nas superintendências da PF no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Paraná, em Minas Gerais, no Mato Grosso do Sul, no Espírito Santo e no Ceará.

A PF espera que Bolsonaro se manifeste a respeito de conversas recuperadas nos celulares do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, e do general Marco Antônio Freire Gomes, então comandante do Exército. As mensagens sugerem que o ex-presidente ajudou a redigir e a editar uma minuta golpista.

O ex-presidente, no entanto, já disse ao Supremo Tribunal Federal (STF) que ficará em silêncio durante a oitiva. Outros investigados podem, se assim desejarem, recorrerem ao mesmo direito.

Ex-ministros e aliados de Bolsonaro serão ouvidos

Além de Bolsonaro, ex-ministros de sua gestão estão na relação de depoentes desta quinta-feira, como Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Anderson Torres, ex-titular da Justiça, e Walter Braga Netto, ex-ministro-chefe da Casa Civil que já foi titular da Defesa e integrou a chapa à reeleição de Bolsonaro em 2022.

Aliados próximos do ex-presidente também estão na lista, como Marcelo Câmara, que foi membro da equipe de ajudância de ordens do mandatário; Filipe G. Martins, ex-assessor para Assuntos Internacionais; e Tércio Arnaud, apontado como mentor do “gabinete do ódio”, um grupo do Palácio do Planalto que usava as redes sociais para difundir desinformações sobre adversários de Bolsonaro.

Veja a lista de quem depõe à PF nesta quinta-feira:

– Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;

– General Augusto Heleno, ex-ministro do GSI;

– Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF;

– Marcelo Costa Câmara, coronel do Exército;

– Mário Fernandes, ex-ministro substituto da Secretaria-Geral da Presidência;

– Tércio Arnaud, ex-assessor de Bolsonaro;

– Almir Garnier, ex-comandante geral da Marinha;

– Valdemar Costa Neto, presidente do PL;

– Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

– Cleverson Ney Magalhães, coronel do Exército;

– Walter Braga Netto, ex-ministro e candidato a vice de Bolsonaro em 2022;

– Bernardo Romão Correia Neto, coronel do Exército;

– Bernardo Ferreira de Araújo Júnior;

– Ronald Ferreira de Araújo Júnior, oficial do Exército;

– Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército;

– Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros, tenente-coronel do Exército;

– Ailton Gonçalves Moraes de Barros, capitão reformado do Exército;

– Rafael Martins Oliveira, major do Exército;

– Amauri Feres Saad, advogado;

– José Eduardo de Oliveira, pároco;

– Filipe Martins, ex-assessor de Assuntos Internacionais;

– Éder Balbino, empresário;

– Laércio Virgílio, coronel reformado do Exército;

– Ângelo Martins Denicoli, major do Exército.

Nesta sexta-feira, 23, deve ocorrer o depoimento do general Estevam Theophilo, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército (Coter), em Fortaleza (CE).