Bolsonaro diz que País ‘vai para frente’ com preço do combustível normalizado

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira, 18, ao chegar à Arena Farma Conde, em São José dos Campos (SP), que o País “vai para frente” com o preço dos combustíveis sendo normalizado. Nos últimos meses, o governo fez uma ofensiva para tornar gasolina e diesel mais baratos, às vésperas da eleição. Com apoio do Congresso, o Planalto conseguiu aprovar um teto de 17% para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado pelos Estados e auxílios a caminhoneiros e taxistas.

“Não foi fácil enfrentar o lobby dos combustíveis, mas estamos vencendo. E vocês vejam o que está acontecendo. Como eu disse, a gasolina, o diesel, o álcool, que são o combustível de todos nós, tendo seu preço normalizado, o Brasil vai para frente”, declarou Bolsonaro, a apoiadores, ao lado dos ex-ministros Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato ao governo de São Paulo, e Marcos Pontes (PL), que vai disputar uma vaga no Senado

O presidente também voltou a exaltar os resultados da economia neste ano. Bolsonaro tem sido aconselhado por integrantes da campanha à reeleição a abordar temas econômicos em seus discursos para tentar ampliar seu eleitorado.

“Vocês acompanham os números da economia. Nenhum país do mundo está indo tão bem quanto o nosso Brasil”, disse o chefe do Executivo, que visitou mais cedo o Parque Tecnológico em São José dos Campos.

Estadão conteúdo