Bolsonaro divulga mensagem dúbia em evento militar e silencia sobre vandalismo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se encontrou nesta terça (13) com integrantes da Marinha e divulgou uma nova mensagem de teor dúbio

JOSÉ MARQUES

BRASÍLIA, DF

Um dia após atos de vandalismo praticados por bolsonaristas em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro (PL) se encontrou nesta terça (13) com integrantes da Marinha e divulgou uma nova mensagem de teor dúbio.

Em nota em nome do presidente lida por um locutor, Bolsonaro diz que a Marinha é comprometida com o futuro da pátria. Afirma ainda que os fuzileiros navais, com sacrifício da própria vida, “lutaram e sempre lutarão para impedir qualquer iniciativa arbitrária que possam vir a solapar o interesse do nosso país”.

O evento, que aconteceu no Grupamento de Fuzileiros Navais em Brasília, foi fechado à imprensa e teve a presença do vice-presidente Hamilton Mourão e de ministros do governo. Bolsonaro não discursou, e sua mensagem foi lida enquanto a transmissão oficial exibia a imagem do presidente.

Bolsonaro participou da celebração ao dia do marinheiro e da entrega de medalhas de mérito.

Antes de Bolsonaro divulgar a nota, o comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, disse que Bolsonaro conta “com a minha, com a sua, com a nossa Marinha”.

Os atos antidemocráticos que pedem um golpe militar e escalam em casos de violência pelo país têm sido atiçados pelo presidente Jair Bolsonaro desde a sua derrota para o petista Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições.

Na semana da derrota, em uma rápida declaração, ele disse defender os atos, tendo ali apenas condenado os bloqueios de estradas por seus apoiadores. Já no final da semana passada quebrou um silêncio de 40 dias com um discurso dúbio que também atiçou seus apoiadores.

O discurso na sexta foi salpicado de referências às Forças Armadas, repetiu a retórica de campanha e estimulou indiretamente manifestações antidemocráticas dos seguidores que contestam a vitória do petista em uma inédita derrota para um presidente que disputava a reeleição no país.

O caso mais recente de violência ocorreu nesta segunda-feira. Horas após a diplomação de Lula, uma ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes (STF) contra um indígena bolsonarista acabou em atos de violência em frente à sede da Polícia Federal e em vias de Brasília.