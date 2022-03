Bolsonaro decide ministros que deixarão governo

No lugar deles, Bolsonaro deverá nomear outros, que provavelmente serão servidores que já compõem os próprios ministérios

O presidente Jair Bolsonaro (PL) decidiu, após reunião ministerial na manhã desta quinta-feira (17), quais ministros deixarão o governo para disputar as eleições que se aproximam.

Para disputar as eleições, os ministros deverão deixar os cargos até o dia 2 de abril. No lugar deles, Bolsonaro deverá nomear outros, que provavelmente serão servidores que já compõem os próprios ministérios.

Veja a lista:

João Roma (Cidadania);

Marcos Pontes (Ciências e Tecnologia);

Damares Alves (Direitos Humanos);

Tarcísio de Freitas (Infraestrutura);

Flávia Arruda (Secretaria de Governo);

Tereza Cristina (Agricultura);

Onyx Lorenzoni (Previdência e Trabalho);

Gilson Machado (Turismo);

Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional);

Walter Braga Netto (Defesa)

De acordo com o presidente, Roma deverá concorrer ao governo do estado da Bahia. Lorenzony e Tarcísio devem disputar o mesmo cargo no Rio Grande do Sul e São Paulo, respectivamente.

Braga Netto deve assumir a função de vice na chapa de Bolsonaro. O lançamento da pré-candidatura dele está prevista para o próximo dia 26.