Bolsonaro debocha de ‘presidente jacaré’ apresentado no carnaval de SP

O presidente Jair Bolsonaro debochou da apresentação da Rosas de Ouro no Carnaval paulistano. A escola de samba levou ao Anhembi, na zona norte da capital, um carro alegórico com personagem que, representando o chefe do Executivo, se transformava em jacaré após ser vacinado. “Que apresentação ruim kkkkkkkkkkkkkkkk. Valeu”, publicou o presidente no Twitter junto a trecho do vídeo do desfile.

Bolsonaro ainda aproveitou o post para defender a atuação do Executivo na pandemia de covid-19, justamente a crítica da Rosas de Ouro. “Todas as doses aplicadas no Brasil foram compradas pelo Governo Federal e repassadas aos Estados/Municípios assim que liberadas pela Anvisa. 600 milhões de doses foram adquiridas e mais de 487 milhões distribuídas. Defendemos desde o início a liberdade de escolha de cada um”, seguiu o presidente, sem considerar os atrasos nas negociações de doses revelados pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid.

Em 2020, Bolsonaro afirmou que não tomaria vacina contra a covid-19 pela falta de responsabilização das farmacêuticas produtoras e disse que, se alguém fosse imunizado e virasse um jacaré, não poderia cobrar das produtoras.

