Bolsonaro cumpre agenda em BH e participa de evento religioso ao lado de Zema

O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, cumpriu agenda na manhã desta quarta-feira, 12, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O chefe do Executivo participou de evento religioso acompanhado pelo governador reeleito, Romeu Zema (Novo).

Em imagens publicadas nas redes sociais, é possível ver o chefe do Executivo em cima de um trio elétrico acompanhado por Zema e por um líder religioso. Uma multidão acompanhou a participação do presidente da República.

No primeiro turno, Bolsonaro recebeu menos votos no Estado do que seu adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do País, atrás somente de São Paulo.

Nesta tarde, a agenda de Bolsonaro prevê uma visita ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo. O presidente deve ir acompanhado do ex-ministro e candidato ao governo do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e de outras lideranças.

