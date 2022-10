Bolsonaro cresce entre evangélicos; Lula lidera entre católicos e mais pobres

A ação é um contraponto ao adversário, que tem reforçado a campanha junto a essa parcela do eleitorado

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira, 19, mostra que o presidente Jair Bolsonaro (PL) ampliou a vantagem para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segmento evangélico. No novo levantamento, o candidato à reeleição tem 66% dos votos desse eleitorado contra 65% no anterior, publicado no dia 14. Já o petista caiu de 31% para 28% nesse grupo. A diferença entre ambos é de 38 pontos porcentuais.

Em aceno ao segmento, Lula divulgou nesta quarta, 19, uma “carta aos evangélicos” em que defendeu liberdade religiosa e separação entre Igreja e Estado. A ação é um contraponto ao adversário, que tem reforçado a campanha junto a essa parcela do eleitorado.

Entre os católicos, no entanto, o petista lidera e oscilou positivamente um ponto porcentual, de 57% para 58%. Nesse grupo, Bolsonaro segue estável, com 37%.

Mais pobres

Lula segue liderando com folga entre os eleitores mais pobres, com renda familiar de até dois salários mínimos mensais. O petista tem 57% dos votos contra 37% de Bolsonaro no segmento. No grupo, porém, o ex-presidente oscilou um ponto para baixo em relação à pesquisa anterior. O candidato á reeleição oscilou um ponto para cima.

Nas demais faixas de renda, a vantagem é de Bolsonaro. Ele tem 53% a 41% entre os que têm renda de dois a cinco salários; 54% a 41% na faixa de cinco a dez salários; e 55% a 41% entre os mais ricos, com mais de dez salários.

