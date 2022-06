Bolsonaro confirma que não dará reajuste a servidores, mas diz que pode dobrar vale-alimentação

Ele disse, contudo, que ainda está em estudo a possibilidade de dobrar o valor do auxílio-alimentação de todas as categorias ainda em 2022

Marianna Holanda

Brasília, DF

O presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou nesta segunda-feira (13) que não haverá reajuste para servidores neste ano.

Ele disse, contudo, que ainda está em estudo a possibilidade de dobrar o valor do auxílio-alimentação de todas as categorias ainda em 2022.

“Lamentavelmente, não tem reajuste pra servidor. Nós estamos tentando agora, que tem que vencer legislação eleitoral, dobrar, no mínimo, o valor do auxílio-alimentação”, disse a jornalistas, em frente ao Palácio do Planalto.

Segundo Bolsonaro, não haverá reajuste por falta de recurso no orçamento.

O próprio presidente disse estar discutindo essa possibilidade com o ministro da Economia, Paulo Guedes, com quem teve reunião nesta segunda-feira, fora da agenda.