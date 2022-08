Em novo aceno ao Judiciário, Bolsonaro confirma presença em posse de corregedor

A presença de Bolsonaro em ambas as cerimônias atende a um pedido de auxiliares da campanha para o presidente baixar a temperatura

Juliana Braga

Brasília, DF

O presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou a participação na posse do ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Luís Felipe Salomão como corregedor nacional de Justiça no CNJ (Conselho Nacional de Justiça) no próximo dia 30.

Como mostrou a coluna Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, Salomão foi entregar em mãos o convite ao presidente em 11 de agosto.

O evento acontecerá após a posse no TSE, na qual Bolsonaro passou pela saia justa de ouvir um discurso contundente do novo presidente, Alexandre de Moraes, sem aplaudi-lo de pé, como fizeram os demais presentes.

No CNJ, no entanto, a cerimônia será mais protocolar. O ministro do STF Luiz Fux, que preside o CNJ, deve fazer uma fala breve, dando posse ao novo corregedor, sem discurso de outras autoridades. Na sequência, inicia-se a sessão do conselho normalmente.

Também confirmaram presença os presidentes do Senado e da Câmara, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL).

A presença de Bolsonaro em ambas as cerimônias atende a um pedido de auxiliares da campanha para o presidente baixar a temperatura dos embates com o Judiciário. A avaliação interna é de que a postura belicosa o impede de crescer nas pesquisas de intenção de voto.