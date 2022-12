Bolsonaro comemora queda do preço da gasolina

Presidente disse que o recuo foi conseguido “mesmo com o voto contrário de parlamentares do PT”

O presidente Jair Bolsonaro comemorou, nesta segunda-feira (26), o quinto recuo consecutivo do preço médio da gasolina no país. O combustível segue abaixo dos R$ 5 na média nacional, aponta a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Bolsonaro apontou a queda de 0,20% nas bombas e atribuiu à “a fixação nacional do ICMS cobrado nos estados sob o valor dos combustíveis, telefonia móvel, internet e energia elétrica”. “O valor do litro dos combustíveis ao consumidor vem caindo e, consequentemente, toda a linha de logística até chegar na redução do preço dos alimentos”, escreveu, no Twitter.

O chefe do Executivo disse ainda que a queda foi conseguida “mesmo com o voto contrário de parlamentares do PT, bem como a reprovação da redução de impostos por Lula”. “Por fim, mesmo com a redução do ICMS a arrecadação bate recorde histórico no país”, encerrou.