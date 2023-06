Bolsonaro comemora possível pedido de vista no TSE

Caso o julgamento considere o pedido do Ministério Público Eleitoral (MPE), o ex-presidente pode ficar inelegível pelos próximos oito anos

Começou ontem (22) o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode tornar Bolsonaro inelegível. O ex-presidente não acompanhou o processo de perto, já que estava em Porto Alegre. Mesmo assim, elogiou o ministro Raúl Araújo, que levantou a possibilidade de um pedido de vista, que é mais tempo de análise, o que atrasaria o julgamento do caso.

A suspensão seria temporária, já que as novas regras do TSE definem que o processo deve ser devolvido em até 60 dias. Caso contrário, será levado à pauta de julgamentos imediatamente.

Na entrevista dada, Bolsonaro não quis discutir a possibilidade de ficar inelegível. “Enquanto condições físicas e mentais permitirem vou fazer política. Até lá, quero continuar colaborando com o Brasil”.

A próxima sessão do julgamento está marcada para a próxima terça-feira (27). Caso o julgamento considere o pedido do Ministério Público Eleitoral (MPE), o ex-presidente pode ficar inelegível pelos próximos oito anos. Bolsonaro é julgado por abuso de poder político em reunião com embaixadores em 2022, quando atacou, sem provas, o sistema eleitoral brasileiro.

Bolsonaro pode ficar inelegível pelos próximos oito anos por abuso de poder político em reunião com embaixadores em 2022, quando o então presidente atacou, sem provas, o sistema eleitoral brasileiro.