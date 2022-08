Bolsonaro chega a Foz do Iguaçu (PR) e é recebido pelo governador Ratinho Junior

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a Foz do Iguaçu (PR), onde vai visitar as obras da Ponte da Integração Brasil-Paraguai

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou no meio da manhã desta quarta-feira, 31, a Foz do Iguaçu (PR), onde vai visitar as obras da Ponte da Integração Brasil-Paraguai. O candidato à reeleição foi recebido pelo governador do Paraná Ratinho Junior (PSD), que também disputa um segundo mandato, e pelos deputados Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara, e Filipe Barros (PL-PR). À tarde, o chefe do Executivo participa de agenda de campanha em Curitiba, capital do Estado.

Depois de ter feito neste ano uma série de viagens ao Nordeste, Bolsonaro mudou o foco na campanha eleitoral para o Sudeste, onde estão os três principais colégios eleitorais do País, e para o Sul. A avaliação de aliados foi de que os Estados nordestinos são “caso perdido” dada a ampla vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na região.

Nesse contexto, os primeiros atos de campanha de Bolsonaro foram em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Os esforços agora devem se concentrar no Sul. Depois de visitar o Paraná, o presidente deve ir ao Rio Grande do Sul no final da semana.

No último sábado, dia 27, o candidato à reeleição visitou a Bahia, quinto maior colégio eleitoral e único Estado nordestino que visitou desde o começo da campanha, para tentar alavancar a candidatura do ex-ministro João Roma (PL) ao governo do Estado.

Nesta quarta, Bolsonaro deve participar de uma motociata em Curitiba e realizar um comício na capital paranaense. À noite, o chefe do Executivo se reúne em um jantar com lideranças e empresários do agronegócio, um dos setores que mais o apoiam. O encontro foi articulado pelo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Sérgio Souza (MDB-PR), cujo partido tem a senadora Simone Tebet como candidata à Presidência.

