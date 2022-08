Bolsonaro avança e reduz distância para Lula no Sudeste, diz Datafolha

O presidente Jair Bolsonaro (PL) avançou e reduziu sua distância para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Sudeste

Júlia Barbon

Rio de Janeiro, RJ

O presidente Jair Bolsonaro (PL) avançou e reduziu sua distância para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre os eleitores do Sudeste, apontou pesquisa Datafolha realizada de terça (16) a quinta (18).

O atual mandatário subiu de 28% para 32% no último mês na região, enquanto o petista flutuou de 43% para 44%. A diferença entre eles, portanto, recuou de 15 para 12 pontos percentuais, dentro da margem de erro para esse grupo, que é de dois pontos percentuais.

A vantagem do petista também diminuiu em todas as outras regiões do país, mas nesses locais a margem de erro do levantamento é maior. A margem de erro total da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Na segmentação por região, ela é a seguinte: Sudeste (2 pontos), Nordeste (4 pontos), Sul (5 pontos) e Norte e Centro-Oeste (7 pontos). No Sul, por exemplo, Bolsonaro variou positivamente de 34% para 39%, enquanto o rival oscilou de 41% para 43%.

No Centro-Oeste, o presidente ultrapassou o adversário e agora lidera numericamente, com 43% contra 39% -o que, no entanto, configura empate técnico. No Nordeste, ele se manteve nos mesmos 24%, enquanto Lula variou negativamente de 59% para 57%.

Abaixo, é possível ver a evolução dos dois candidatos desde maio. Entre toda a população votante, 43% está no Sudeste, 27%, no Nordeste, 15%, no Sul, e 15%, no Centro-Oeste e no Norte, de acordo com o Datafolha. Essas duas últimas regiões são somadas para reduzir a margem de erro.

A pesquisa, contratada pela Folha e pela TV Globo e registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-09404/2022, foi realizada com 5.744 eleitores acima de 16 anos em 281 cidades.

Nesta análise foi considerada a pergunta estimulada, ou seja, em que os candidatos são nominalmente apresentados ao entrevistado.