Bolsonaro aumenta aparições ao lado de Tarcísio e incentiva candidatura

Fábio Zanini

FolhaPress

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pretende aumentar a exposição do ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura), no esforço para transformá-lo em seu candidato a governador de São Paulo no ano que vem.

Tarcísio deverá acompanhar o presidente nos atos de 7 de setembro, em Brasília e em São Paulo. Na avenida Paulista, grupos de bolsonaristas planejam usar faixas e camisetas com os dizeres “Queremos Tarcísio governador de São Paulo”.

Antes, na sexta-feira (3), o presidente deve prestigiar seu ministro na assinatura de contrato de concessão da construção de trecho da Fiol (Ferrovia de Integração Oeste-Leste), em Tanhaçu (BA). A obra é uma das principais apostas do governo para o setor de infraestrutura.

Segundo pessoas próximas, Tarcísio ainda resiste a disputar o cargo de governador de São Paulo, mas tem demonstrado mais abertura a uma eleição para um posto legislativo federal.