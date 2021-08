Câmara aprova audiência para Guedes, Caixa e BB explicarem saída da Febraban

O Banco do Brasil e a Caixa resolveram deixar a Febraban depois que a entidade preparou um manifesto que pede a harmonia Poderes

O presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), aprovou a realização de uma audiência pública com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e os presidentes da Caixa, Pedro Guimarães, e do Banco do Brasil (BB), Fausto Ribeiro, no colegiado, para discutir a saída das instituições da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

O Banco do Brasil e a Caixa resolveram deixar a Febraban depois que a entidade preparou um manifesto que pede a harmonia entre os três Poderes. A relação dos bancos públicos com os privados já estava ruim na Febraban, ao ponto de uma associação nacional dos bancos públicos estar sendo cogitada.

“A decisão da saída do Banco do Brasil e da Caixa da referida federação é o fato dela ter assinado um manifesto da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) pedindo harmonia entre os Poderes. Algo que toda a população espera, visto que a fome, desemprego e inflação tem aumentado e o governo se preocupa, apenas, em produzir crises”, disse o deputado Aureo Ribeiro no pedido da audiência.

Estadão Conteúdo