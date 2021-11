Bolsonaro assiste à final da Libertadores em São Paulo

Presidente “virou a casaca” e disse que vai torcer para o Flamengo

O presidente Jair Bolsonaro assiste à final da Copa Libertadores ao lado de ministros, deputados e militares no Centro Tecnológico da Aeronáutica, em São José dos Campos, em São Paulo.

Bolsonaro, que já se declarou palmeirense e até levantou taça junto à equipe paulista, disse hoje que vai torcer para o Flamengo. “Antes de agradecer a qualquer coisa, assim como falei em 2019 e deu certo: amanhã somos todos Flamengo!”, declarou na sexta (26).

Mais cedo, Bolsonaro esteve em Resende-RJ para participar da cerimônia de entrega de espada e declaração de aspirantes da turma “Dona Rosa da Fonseca”, ainda neste sábado. Depois, o presidente retornaria ao Palácio da Alvorada, mas mudou de planos e decidiu assistir ao jogo em São Paulo.

Bolsonaro tem tentado rebater críticas quanto aos gastos do cartão corporativo, que aumentaram em 2021. “Eles reclamam, né. Isso aqui é pago com o cartão corporativo. Eu poderia pagar, sem problema nenhum”, declarou o presidente. “O preço do pernoite aqui é 90 reais”, completou.