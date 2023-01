Bolsonaro aparece comendo pão com leite condensado

Ex-presidente gastou 15 milhões de reais com o produto em 2020

Com poucas aparições desde que deixou o Brasil no dia 30 de dezembro passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi fotografado, neste sábado (28), comendo pão com leite condensado no café da manhã.

#Bolsonaro virou influecer de gastronomia.



Café da manhã do homem humilde de bem.



Receita:

Pão com leite condensado.



Preço:

55 mil reais pic.twitter.com/RCczpwUvAZ — AleMarchi (@AleMarchi9) January 28, 2023

O ex-chefe do Executivo já havia viralizado nas redes sociais pelo hábito de consumir leite condensado no café da manhã. O produto é polêmico para Bolsonaro: em 2021, veio à tona a informação de que o governo federal gastou cerca de R$ 15,6 milhões com o item no ano anterior. À época, a defesa alegou que o doce dava “potencial energético” a militares.

Bolsonaro está morando em Orlando, na Flórida (Estados Unidos), há pouco menos de um mês. O ex-presidente deixou o país após a derrota nas eleições presidenciais de 2022.