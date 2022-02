Bolsonaro afirma que ” casamento com Guedes é indissolúvel”

No evento, Bolsonaro afirmou que pretende apresentar na tarde desta sexta-feira, uma medida para promover a industrialização do país. Ele não forneceu maiores detalhes sobre o anúncio

Durante o lançamento do Modelo Regulatório do Inmetro, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que sua união com o ministro da Economia, Paulo Guedes, é “indissolúvel”.

A declaração aconteceu nesta sexta-feira (25), em cerimônia na qual o ministro da Economia também estava presente. “Meu casamento com o Paulo Guedes é indissolúvel, não existe divórcio”, disse Bolsonaro.

O comentário aconteceu depois que o ministro falou sobre a troca dos auxiliares que supostamente não resolvem problemas, ao que Bolsonaro brincou: “Até chegar em você”, provocando risadas da plateia.

No evento, Bolsonaro afirmou que pretende apresentar na tarde desta sexta-feira, uma medida para promover a industrialização do país. Ele não forneceu maiores detalhes sobre o anúncio.