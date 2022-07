Bolsonaro afirma que assassinato de petista foi ‘fruto de uma briga estúpida’

“O meu discurso levou à morte daquela pessoa? Uma briga estúpida, sem razão?”, indagou o presidente

Durante culto evangélico na igreja Assembleia de Deus no bairro de Alecrim (Natal-RN), neste sábado, o presidente Jair Bolsonaro disse que o assassinato do petista Marcelo de Arruda em Foz do Iguaçu aconteceu em razão de uma “briga estúpida”.

“Dizem que o (meu) discurso levou à morte daquela pessoa em Foz do Iguaçu. O meu discurso levou à morte daquela pessoa? Uma briga estúpida, sem razão?”, afirmou a apoiadores. “Em 2016, tivemos 61 mil mortes violentas no Brasil, a maioria por arma de fogo. No ano passado, no meu governo, passamos para 41 mil (mortes), quem está no caminho certo? Quem está mentindo, tentando falar diferente para chegar ao poder e, chegando ao poder, ele põe sua linha (de atuação)?”, acrescentou.,

Bolsonaro repetiu durante a missa que espera que o Brasil não passe por um regime de esquerda. “Tudo para nós é ensinamento. Nada tememos, nem a morte – a não ser a morte eterna. Isso nos leva aos mártires que nos ajudam a solidificar a nossa fé. Toda manhã me levanto e faço algo que me dá forças para vencer: rezo um Pai Nosso e peço a Deus que o nosso povo, vocês, brasileiros, não experimentem as dores do comunismo”, declarou, sendo muito ovacionado pelos fiéis.

De acordo com o chefe do Executivo, ainda que ele estivesse num rito religioso e espiritual, é preciso ter consciência de que, na vida na Terra, são necessários bens materiais. “O mundo todo vem sofrendo as consequências do fique em casa e a economia a gente vê depois e de uma guerra (no Leste Europeu)”, lembrou ele sobre o que ocorreu no auge da pandemia, quando muitos países determinaram a quarentena. O Brasil também ficou paralisado a contragosto do presidente.

Estadão Conteúdo