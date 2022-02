Bolsonaro acena com reajuste à PRF e pede compreensão de outras categorias

O governo se mobilizou para conceder um reajuste a policiais federais após a aprovação de uma verba de R$ 1,7 bilhão no Orçamento de 2022

O presidente Jair Bolsonaro fez um aceno à Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta segunda-feira, 21, e pediu compreensão de outras categorias que eventualmente fiquem de fora dos reajustes salariais concedidos pelo governo neste ano.

Durante o lançamento da chamada Agenda Brasil para Todos, que reúne programas do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no Palácio do Planalto, Bolsonaro chamou superintendentes da PRF para a frente do púlpito onde estava e afirmou que os policiais estavam no rol de categorias que “merecem reconhecimento”.

” (A PRF) é uma instituição séria, como outras que temos no Brasil, mas que realmente faz um trabalho excepcional para a nossa sociedade e nós temos que valorizar esses profissionais. Eu espero que a sociedade entenda que isso deva ser feito”, disse Bolsonaro durante discurso no evento.

O governo se mobilizou para conceder um reajuste a policiais federais após a aprovação de uma verba de R$ 1,7 bilhão no Orçamento de 2022, mas enfrentou a reação de outras categorias e ainda não oficializou nenhuma revisão salarial.

Na semana passada, o Executivo enviou um novo projeto de lei ao Congresso pedindo a aprovação de mais R$ 1,7 bilhão no Orçamento para o pagamento de despesas com servidores. De acordo com técnicos do Legislativo, a proposta abre margem para o Executivo conceder reajustes.

“Quem nós pudermos salvar, na frente a gente salva, espero a compreensão das demais categorias, dos demais servidores no Brasil. O que nós queremos é reconhecer o trabalho de todos e a nossa Polícia Rodoviária Federal está incluída nesse rol que merece esse reconhecimento”, disse Bolsonaro.

Estadão Conteúdo