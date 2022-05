Bolsonaristas fazem ‘vaquinha’ para Silveira pagar multa determinada por STF

O presidente Jair Bolsonaro tem dito que o deputado se tornou um “símbolo de liberdade de expressão”

Aliados do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) impulsionam nas redes sociais uma “vaquinha” para ele pagar a multa de R$ 405 mil determinada nesta terça-feira, 3, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A penalidade foi aplicada após o parlamentar violar medidas cautelares impostas no processo em que ele foi condenado a oito anos e nove meses de prisão.

Desde o julgamento de Silveira na Corte, em 20 de abril, quando ele foi condenado por ataques à democracia e ameaças aos ministros, e especialmente após ele ter recebido o perdão judicial do presidente Jair Bolsonaro, governistas têm dito que o deputado se tornou um “símbolo de liberdade de expressão”. A ideia é usar o caso para manter a tensão com o STF e obter ganhos políticos neste ano de eleição.

“Como é de conhecimento de todos, nosso amigo Daniel Silveira foi multado novamente pelo STF”, escreveu a deputada Carla Zambelli (PL-SP) nas redes sociais. A publicação é acompanhada por uma foto do parlamentar e a frase “Vamos ajudar Daniel Silveira”. Foi criado até mesmo um e-mail para a “vaquinha” que serve como chave PIX para os militantes que quiserem transferir dinheiro ao deputado.

No último domingo, dia 1º, durante uma manifestação bolsonarista em Brasília, a deputada Bia Kicis (PL-DF) afirmou, em discurso num carro de som, que Silveira era “símbolo da luta pela liberdade”. “Nós somos um exército verde e amarelo, criado por um homem, o nosso capitão. Palmas para Jair Messias Bolsonaro. O presidente tem se colocado como a última barreira para que o comunismo tome conta do nosso país”, declarou a deputada.

O ato bolsonarista de 1º de Maio, realizado na Esplanada dos Ministérios, teve pedidos de destituição dos ministros do STF. Bolsonaro foi à manifestação, caminhou entre apoiadores, mas não discursou, após ter sido aconselhado por aliados a “baixar a temperatura” da crise com o Supremo. Apesar da aparente trégua do presidente no conflito institucional com o Judiciário, contudo, a ala governista do Senado foi acionada para pressionar pelo impeachment dos magistrados da Corte.

Na Câmara, bolsonaristas começaram a agir para tentar salvar os direitos políticos de Silveira, que pretende concorrer ao Senado nas eleições deste ano. A deputada Carla Zambelli apresentou um projeto de lei que garante anistia a todos os condenados e investigados por crimes políticos desde 2019, início do governo Bolsonaro. Na prática, trata-se de uma anistia retroativa.

Estadão conteúdo