Bolsonaristas difamam Xuxa por apoiar Lula com mentiras sobre demônio e pedofilia

A apresentadora Xuxa Meneghel, de 59 anos, tem sido alvo constante de apoiadores do presidente da República e atual candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), por ter declarado apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial de 2022.

A rainha dos baixinhos tem engajado os fãs com menções ao candidato do PT por meio de seus perfis nas redes sociais e tem se defendido de fake news envolvendo a sua carreira na televisão. A reportagem listou os casos recentes levantados em que a apresentadora preciso se manifestar. Confira:

Apoio a Lula

Poucos dias antes do primeiro turno da eleição presidencial, Xuxa se tornou o principal assunto das redes sociais por postar um vídeo declarando apoio ao presidente Lula.

Vestida de vermelho, a rainha dos baixinhos fez o L, em referência a Lula, e repudiou os apoiadores de Bolsonaro fazendo sinal negativo para o uso de armas.

“Primeiro turno. Amor, respeito e democracia”, escreveu ela, na legenda da publicação.

Ataques bolsonaristas

Poucos dias após o primeiro turno das eleições, Xuxa Meneghel divulgou uma petição para a cassação “antes da posse” da senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF).

A apresentadora compartilhou o link do abaixo-assinado com mais 270 mil assinaturas. O texto da petição comenta a fala polêmica da ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, que, durante um culto no último sábado (8), descreveu supostos abusos sexuais contra crianças na ilha de Marajó (PA).

O texto do abaixo-assinado diz que “ou ela [Damares] prevaricou como ministra de Direitos Humanos ou ela está mentindo aos eleitores, ambos fatos gravíssimos que merecem cassação imediata”.

A publicação de Xuxa fez com que ela se tornasse alvo de bolsonaristas nas redes sociais. A grande maioria dos ataques lembra a participação da artista no filme “Amor, Estranho Amor” (1982). “Xuxa, aquela que fez um filme beijando uma criança, totalmente nua, quer pedir a cassação da Ministra Damares sobre os casos de pedofilia que a mesma denunciou? Ah, para, né? Em país sério, essa louca desvairada é quem deveria estar presa”, disse uma pessoa. “Xuxa contra Damares? Me faz lembrar do filme indecente dos anos 80 em que ela se relacionava com um menor de idade”, escreveu outro.

Acusação de pedofilia

Dias após o primeiro ataque, Xuxa Meneghel precisou se pronunciar para rebater as acusações de pedofilia contra ela. A apresentadora retrucou os ataques após compartilhar um vídeo em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) declara ter “pintado um clima” entre ele e meninas venezuelanas de 14 e 15 anos.

A apresentadora foi atacada pelos eleitores bolsonaristas por ter estrelado o filme “Amor Estranho Amor” (1982), com uma trama que gira em torno da exploração sexual infantil.

Xuxa, por sua vez, não se intimidou com os ataques contra ela. “Eu fiz um filme, ou seja ficção, e sou chamada de pedófila pelos bolsominions. E esse senhor diz que ‘pinta um clima’ com uma adolescente de 13/14 anos (isso não é filme, tá?) e é chamado de quê?”, começou ela.

A apresentadora continuou o desabafo clamando apoio a Lula para tirar Bolsonaro do comando do Brasil.

“Pelo amor de Deus, vocês que querem votar nulo ou em branco ou mesmo não votar, votem para tirar esse senhor. A nossa arma contra ele é o nosso voto. Você sendo contra o PT ou não, você tem a obrigação de fazer a sua parte dizendo não para homofobia, racismo, preconceito, uso e abuso do nome de Deus, e contra a pedofilia”, escreveu Xuxa nas redes sociais.

Discussão com fã

Após o debate entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva na Band, em parceria com o site UOL, a apresentadora Xuxa Meneghel voltou a criticar o presidente da República e candidato à reeleição nas redes sociais.

“Apenas gostaria de abraçar a todos que esse senhor ofende diariamente. E dizer a todos, não tenham medo de votar 13 – mesmo que seu patrão te obrigue, mesmo que sua igreja te ameace, mesmo que seu artista favorito te peça, mesmo que você se sinta obrigado pela sua família”, escreveu Xuxa.

“Bolsonaro não gosta de nordestinos, favelados, mulheres, LGBTQIAP+, indígenas, católicos, umbandistas. Use sua maior arma: seu voto e diga NÃO. E esperemos que esse pesadelo acabe logo”, completou ela, ao compartilhar um vídeo de uma senhora que se mostra indignada com o candidato do PL.

A publicação da eterna rainha dos baixinhos dividiu a opinião entre os seus seguidores. Uma fã, inclusive, disse ter vergonha de algum dia ter tido admiração pela artista. “Xuxa que vergonha de algum dia ter tido admiração por você”, disse a mulher. Então, Xuxa não deixou barato: “Vergonha tenho eu! De ter fãs preconceituosos e desinformados”, rebateu.

Demônio em meme

Na segunda-feira (25), a apresentadora Xuxa comparou o presidente Bolsonaro ao demônio com meme de boatos do início de sua carreira.

A artista foi alvo de rumores de que ao ouvir seus discos ao contrário, as pessoas receberiam uma mensagem do demônio.

Em seus stories do Instagram, Xuxa compartilhou uma montagem de Bolsonaro com o figurino da Rainha dos Baixinhos. “Quando você toca o LP da Xuxa de trás para frente”, dizia a legenda.

Xuxa também rebateu críticas após se posicionar contra Bolsonaro nas redes sociais. Em um post, ela foi questionada: “Xuxa reclama que o Governo Bolsonaro não tem Ministros negros. Pois bem, Xuxa mostra a foto da paquita negra aí para gente?”.

“Eu não falei nada disso. Mas aí está minha Paquita nos Estados Unidos, pois lá o diretor era outro e assim eu pude ter paquita ruiva, morena, loira e negra”, respondeu com uma foto de Natasha Pierce, com quem trabalhou entre 1993 e 1996.