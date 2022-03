Bloqueio do Telegram aumentou apoio a Bolsonaro nas redes sociais, diz levantamento

No quadro de evolução do mês de março realizado pela agência, Bolsonaro recebeu 61% de apoio, com cerca de 25% de presença digital

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Levantamento realizado pela .Map, agência que avalia uma amostra do universo total de 1,4 milhão de publicações diárias no Facebook e Twitter, aponta que o bloqueio do Telegram determinado pelo ministro do STF Alexandre de Moraes na sexta-feira (18) gerou crescimento do apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

No quadro de evolução do mês de março realizado pela agência, Bolsonaro recebeu 61% de apoio, com cerca de 25% de presença digital. Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atualmente seu principal adversário na corrida eleitoral, chegou ao patamar de 47,6% de aprovação, com cerca de 13% de participação nas redes.

No domingo (20), Moraes decidiu permitir o funcionamento do Telegram no Brasil, após o cumprimento, pela plataforma, de determinações feitas pelo magistrado.