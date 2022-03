PT segue Bolsonaro e reavalia evento com Lula para evitar crime eleitoral

Para a realização do ato, foram aventados espaços tidos como simbólicos, entre eles a praça Charles Miller

Victoria Azevedo e Julia Chaib

São Paulo, SP e Brasília, DF

Alertado sobre o risco de infringir a lei eleitoral, o PT deve readaptar a ideia inicial de lançamento da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Leia também STF tem maioria para derrubar decreto de Bolsonaro que esvaziou órgão antitortura

Além da oficialização do nome do petista na corrida eleitoral, o evento é tido internamente no PT como um anúncio informal da união de Lula e do ex-governador Geraldo Alckmin (SP), recém-filiado ao PSB.

Pelas regras eleitorais, uma chapa só pode ser formalizada após convenções partidárias, previstas para o meio do ano.

O desejo do próprio Lula e de dirigentes da sigla é que o evento de oficialização do petista na corrida eleitoral fosse em espaço público, aberto, para o máximo possível de apoiadores.

Advogados do partido, porém, alertaram que o ato poderia ser configurado como campanha antecipada e levaram a sigla a recalcular a rota.

Essa mesma preocupação é compartilhada por outros candidatos à Presidência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como o jornal Folha de S.Paulo mostrou, advogados da campanha de Jair Bolsonaro (PL) à reeleição orientaram organizadores de evento do lançamento da pré-candidatura do presidente a reformular o ato.

O evento está previsto para ocorrer no domingo (27), em Brasília.

Lula ainda gostaria de fazer um evento público, segundo relatos, mas a tendência é que ele não seja possível. Integrantes da sigla ainda insistem para que seja em ambiente aberto e minimizam as preocupações a respeito de o caso configurar desobediência à lei eleitoral.

À reportagem, porém, a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), diz que o anúncio da candidatura de Lula tende a ser em ambiente fechado. “Tem que ser fechado, porque a Justiça eleitoral considera que evento aberto é um ato de campanha”, diz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A expectativa é que o anúncio da candidatura ocorra entre o final de abril e a primeira quinzena de maio.

Uma ala de aliados de Lula defende que o lançamento ocorra no dia 1º de maio. A data, porém, sofre resistência de algumas centrais sindicais, que tradicionalmente organizam eventos no Dia do Trabalho e não querem misturar os próprios atos com os do petista.

Outra possibilidade é realizar a oficialização do nome do ex-presidente no dia 13 de maio, quando foi assinada a Lei Áurea, e se comemora a abolição da escravatura, data também carregada de simbolismo.

O martelo, porém, ainda não foi batido e o tema ainda é alvo de discussões dentro do PT e também do partido com movimentos sindicais e outras siglas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A expectativa é que, após o lançamento da candidatura, Lula intensifique o giro pelo país e participe de mais eventos.

Por isso, segundo a reportagem apurou, a equipe jurídica que irá atuar na campanha do petista elaborou uma série de diretrizes sobre eventos que tenham a participação de Lula que deverão ser seguidas para que não haja nenhuma infração à legislação eleitoral. Elas já foram repassadas ao entorno do ex-presidente.

Os dois eixos principais a serem seguidos são a proibição do pedido de voto explícito e a vedação da utilização de recursos do fundo eleitoral para financiar eventos relacionados à pré-candidatura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A campanha eleitoral só é permitida a partir de 16 de agosto. Eventos públicos de lançamento de pré-candidatura, que não constam na legislação eleitoral, assim como comícios, não são permitidos até essa data.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Podem ser realizadas reuniões internas para discussão e escolha de candidatos.

Segundo um membro do partido, o ex-presidente Lula nunca pretendeu dar um caráter eleitoral ao evento porque não quer antecipar o calendário.

A ala que defende que o evento seja público diz que a ideia seria, então, realizar um encontro público para mobilizar a militância, sem essa conotação específica de lançamento da candidatura –mas o assunto só deverá entrar na pauta de discussão quando o petista voltar a São Paulo após agenda no Rio de Janeiro, no meio da próxima semana.

O objetivo é que Alckmin esteja ao do ex-presidente onde quer que seja o evento.

Para a realização do ato, foram aventados espaços tidos como simbólicos, entre eles a praça Charles Miller, no Pacaembu, onde ocorreu o primeiro comício da campanha Diretas Já; o entorno do Masp (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand), na avenida Paulista; o vale do Anhangabaú, no centro de SP; e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo.