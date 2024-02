Blinken se encontra com Lula em meio a crise

O brasileiro e o norte-americano devem debater neste primeiro contato temas bilaterais, como a presidência do Brasil no G20

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, irá se encontrar, na manhã desta quarta-feira (21), com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A reunião antecipa a conferência do G20, que se inicia hoje e se estende até amanhã (22).

Desde o último domingo (18), a diplomacia brasileira enfrenta problemas após Lula comparar a guerra entre Israel e o grupo palestino Hamas, com o Holocausto. Os Estados Unidos são os maiores apoiadores de Israel na guerra.