A CPI da Covid no Senado completou quatro semanas nesta quinta, 20, despertando cada vez mais interesse da população que, com o fim do Big Brother Brasil 21, elegeu a comissão que investiga ações e omissões do governo Jair Bolsonaro na pandemia como o novo reality show da família brasileira.

O resultado são memes, paródias e manifestações dignas de torcida de futebol. A partir desta quinta, o Estadão vai te ajudar a ficar por dentro do BBB da CPI com o que mais repercutiu dentro e fora da sala do Senado, mas não sem lembrar os mais 440 mil mortos pela maior tragédia sanitária em cem anos no Brasil.

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello encerrou nesta quinta o depoimento que havia começado na quarta, 19, e que acabou suspenso após ele passar mal. E logo pela manhã já foi flagrado sem máscara. Nesta quinta, após intervalo em seu depoimento, Pazuello saiu da sala e voltou sem a proteção.

‘Novo slogan’ do governo Bolsonaro

A ex-deputada federal Manuela d’Ávila (PCdoB) postou uma ‘nova versão’ do slogan da gestão Bolsonaro (Brasil acima de tudo, Deus acima de todos) após Pazuello atribiur a terceiros, como o governo do Amazonas, responsabilidades por mortes na pandemia.

Senador governista mostra vídeos antigos de governadores defendendo cloroquina

O senador governista Marcos Rogério (DEM-RO) foi parar nos trending topics do Twitter depois de mostrar um vídeo no qual alguns governadores contam que a hidroxicloroquina estava à disposição da população contra a covid-19. Mas as produções eram todas antigas, de março de 2020. A postura do parlamentar do DEM gerou críticas até do partido.

‘Missão cumprida’ de Pazuello e ‘Um manda, outro obedece’ viram meme

Pazuello disse aos senadores da CPI que deixou o cargo de ministro da Saúde porque tinha cumprido sua missão. No Twitter, a declaração virou meme, pois o general foi demitido em março, mês em que o País enfrentava uma escalada no número de infectados e de mortos pela covid-19.

O ex-ministro ainda se contradisse ao afirmar que não recebeu ordens de Bolsonaro. A internet não perdoou e regastou um vídeo de outubro do ano passado em que o general diz, ao lado do presidente, que “um manda, outro obedece”.

Silas Malafaia na CPI?

Em discurso acalorado para defender o irmão Carlos, frequentemente citado por senadores da CPI, Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) colocou o nome do pastor Silas Malafaia na roda e disse que o pastor é o principal conselheiro do presidente Jair Bolsonaro.

“Carlos Bolsonaro, a todo momento, o nome dele é trazido a esta CPI, como se houvesse um conjunto de pessoas que dão aconselhamento paralelo, algo obscuro ou criminoso. Então, senador Marcos Rogério, eu quero dar um nome para o senhor aqui”, afirmou Flávio. “Agora, vocês querem ouvir alguém que dá conselho ao presidente da República? Vou dar o nome: chama o pastor Silas Malafaia aqui. Esse fala quase que diariamente com o presidente e influencia o presidente.” Será que vai dar Malafaia na CPI?

