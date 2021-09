Barroso participa de live da Associação Brasileira de Imprensa

No encontro virtual, serão debatidos temas relacionados às eleições de 2022, como fake news e a segurança das urnas eletrônicas

Mônica Bergamo

SÃO PAULO, SP

Ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso participará de live promovida pela ABI (Associação Brasileira de Imprensa) às 11h de quarta-feira (22), no canal da entidade no YouTube.



No encontro virtual, serão debatidos temas relacionados às eleições de 2022, como fake news e a segurança das urnas eletrônicas. Também participarão da live o presidente da ABI, Paulo Jeronimo, e os conselheiros da entidade Cristina Serra e Juca Kfouri.