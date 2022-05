Banido do YouTube, Allan dos Santos cria novo canal na plataforma e fala em ‘presos políticos’

No novo canal, Allan diz que não vê a família há dois anos e defendeu que “não há democracia onde há presos políticos”

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos voltou a publicar um vídeo no YouTube neste domingo, 8, contrariando decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que baniu sua participação na plataforma em fevereiro de 2021.

Naquela data, o YouTube encerrou dois canais do blogueiro, investigado no inquérito da Corte que mira a organização e financiamento de atos antidemocráticos. Em outubro do ano passado, Allan tentou driblar a decisão do Supremo, criando um novo canal no YouTube, que também foi derrubado pela plataforma.

Também em outubro, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes ordenou a prisão preventiva do dono do canal Terça Livre, no âmbito do inquérito das milícias digitais. Ele está foragido nos Estados Unidos desde então.

Foragido, o blogueiro Allan dos Santos anunciou um novo canal no YouTube Foto: Dida Sampaio/Estadão

O processo da extradição de Allan dos Santos foi marcado por acusações de servidores do Ministério da Justiça, que relataram ter sofrido pressão interna para impedir que o blogueiro seja trazido de volta ao Brasil. A Polícia Federal apura se houve tentativa de interferência indevida no procedimento.

No novo canal, Allan diz que não vê a família há dois anos e defendeu que “não há democracia onde há presos políticos”. “Conto com seu apoio para fazer crescer novamente tudo aquilo que um dia tiraram de mim, que é a minha empresa Terça Livre.”

No ar desde o final da tarde de ontem, o vídeo ainda não foi interditado pela plataforma, como aconteceu em casos anteriores. Procurado, YouTube não respondeu até a publicação desta reportagem. A assessoria do Supremo disse que a Corte não vai comentar o caso.

Estadão Conteúdo