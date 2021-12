Bahia: Quase R$50 milhões serão liberados para reconstrução

Cerca de R$15 milhões foram disponibilizados para atender municípios da Bahia que foram atingidos pelas fortes chuvas neste mês

Quase R$50 milhões estão, de acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, “em vias de serem liberados” para atender municípios da Bahia que foram atingidos pelas fortes chuvas neste mês.. Inicialmente, cerca de R$15 milhões foram disponibilizados.

“Fizemos uma série de ações ligadas ao resgate de pessoas, transporte de alimentação para áreas que estavam sem capacidade de se ligar à sua condição logística comum, desobstrução de estradas, medicamentos. É o que nós chamamos de resposta: num primeiro momento, disponibilizamos recursos para que os municípios possam comprar alimentos, mantimentos”, explicou em entrevista ao programa A Voz do Brasil.

Um segundo momento, que a pasta se refere como retomada, inclui a recomposição de serviços essenciais que tenham sido interrompidos em meio aos temporais, como abastecimento de água e luz, além da remoção de entulho nas cidades. “O terceiro momento, que está chegando ainda, é a reconstrução da estrutura física que porventura tenha sido danificada”, completou Marinho.

*Com informações da Agência Brasil