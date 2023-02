Atos antidemocráticos: PF realiza busca e apreensão no RJ

Neste caso, a investigação não tem relação direta com os atos antidemocráticos e golpistas que ocorreram em Brasília em 8 de janeiro

A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) cumpriram, na manhã desta terça-feira (07), cinco mandados de busca e apreensão em São Pedro da Aldeia (RJ). Os alvos são investigados por realizarem contínuas incitações às Forças Armadas, pedindo pela intervenção militar e um golpe de Estado.

Neste caso, a investigação não tem relação direta com os atos antidemocráticos e golpistas que ocorreram em Brasília em 8 de janeiro. Desde a data, mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos contra pessoas envolvidas diretamente no vandalismo, que financiaram ou que planejaram o ato.

No último dia 8, um grupo de contrários ao governo do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e destruiu as sedes do Congresso Nacional e do STF e o Palácio do Planalto.

Segundo a PF, os alvos portavam armas de fogo de grosso calibre sem registro. As investigações constituem os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

PMDF

Também nesta manhã, a PF cumpriu três mandados de prisão preventiva, um de prisão temporária e seis de busca e apreensão no Distrito Federal, nesse caso relacionado ao 8 de janeiro.

Entre os presos estão um coronel, um capitão, um tenente e um major da Polícia Militar do DF (PMDF).

O coronel preso é Jorge Eduardo Naime, ex-chefe do Departamento Operacional da PMDF. Naime era o chefe do setor responsável por elaborar o plano de segurança para conter os ataques golpistas no DF. Após o ato, ele foi exonerado do cargo.

Além de Naime, foram presos o major Flávio Silvestre de Alencar, o capitão Josiel Pereira César e o tenente Rafael Pereira Martins