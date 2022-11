‘Atacaram meus filhos e minha mulher’, diz Alexandre Frota sobre saída do grupo de transição

Ele não dá detalhes sobre os autores das ameaças nem o teor delas. Mas assegura que foram suficientemente assustadoras para que saísse

Ana Cora Lima

Rio de Janeiro, RJ

Um dia após anunciar sua saída do grupo de transição na Cultura do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ator e deputado federal Alexandre Frota (PROS-SP) disse ao site F5, da Folha de S.Paulo, que decidiu se afastar da equipe por conta de ataques que seus três filhos [Mayã, Enzo e Bella] e a mulher, Fabiana Rodrigues, sofreram nas redes e em lugares públicos.

Ele não dá detalhes sobre os autores das ameaças nem o teor delas. Mas assegura que foram suficientemente assustadoras para que pedisse o boné antes mesmo de começar a trabalhar na transição. “Não me incomodo com pressão e estou acostumado com as críticas, que sempre foram um misto de inveja, covardia e maldade. Nada me amedronta, mas atacar a minha família? O que é isso?”.

Desde terça-feira (22), quando seu nome foi anunciado pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, entre os integrantes do grupo, Frota passou a ser criticado por artistas e pessoas ligadas à cultura nacional, que disseram não se sentir representados pelo ator e ex-apoiador de Jair Bolsonaro.

A lista de insatisfeitos que foram a público protestar contra a “convocação” de Frota é grande. José de Abreu disse considerar o convite “um desrespeito à categoria”, e Pedro Cardoso, o Agostinho de “A Grande Família”, engrossou o caldo: “Erro catastrófico para a cultura e para o país dar relevância a uma pessoa amoral e intelectualmente desqualificada como Alexandre Frota.”

Outra que se manifestou contra o nome de Frota foi a escritora e filósofa Marcia Tiburi. “A presença dele na área de cultura do governo de transição envergonha os agentes da cultura e toda a comunidade ligada ao campo. Errar é humano, contudo, não se deve permanecer no erro”, postou ela em suas redes sociais, marcando os perfis de Lula e Alckmin.

Drica Moraes, Astrid Fontenelle, Zezé Polessa, Malu Galli, Zélia Duncan, Dadá Coelho e a historiadora Lilia Schwarcz também se posicionaram contra a indicação de Frota à equipe de transição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não que o deputado tenha aceitado as críticas passivamente. Pelo contrário. Rebateu os dois e, na madrugada desta sexta-feira (25), quando passavam das quatro da manhã, fez um ataque pessoal e abaixo da linha da cintura a José de Abreu, trazendo à tona uma antiga tragédia familiar do ator de “Mar do Sertão.”

Em sua defesa, Frota disse que não correu atrás de nomeação alguma e que, se isso aconteceu, foi porque mereceu. “Nunca pensei em trabalhar no governo Lula e não esperava o convite, mas tenho vários projetos nas pautas culturais. Sou coautor das Leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo.”

Deputado federal e namorado da apresentadora Fátima Bernardes, Túlio Gadêlha (Rede-PE), manifestou solidariedade ao ator, e deu a entender que a inclusão de seu nome na lista teria causado ciúmes em colegas da classe artística. “Frota, camarada, tenho acompanhado esse movimento. Acho que você fez o certo. Saiu grande. Muito artista que não foi chamado ficou incomodado com sua nomeação. Lamento que esses ataques tenham chegado a esfera pessoal.”