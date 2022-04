Assessoria de Doria recupera vídeo de 2018 com Alckmin criticando PT e Bolsonaro

Padrinho de Doria no ninho tucano, Alckmin, que esteve no partido durante 33 anos, deixou o PSDB em meio a divergências com o empresário

A assessoria do pré-candidato do PSDB ao Planalto, João Doria, recuperou um vídeo de 2018 de Geraldo Alckmin (PSB) no qual o ex-tucano critica um segundo turno entre PT e Jair Bolsonaro (PL). O fato acontece logo após o PSB ter oficializado a indicação do ex-governador para compor uma chapa presidencial ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No vídeo, enviado a um grupo de whatsapp, Alckmin, que à época estava na corrida eleitoral como candidato do PSDB à Presidência, declara: “quero fazer um desmentido de uma fake news que está circulando dizendo que o PSDB poderia, no segundo turno, apoiar o PT. Isso não existe. nós somos contra o PT, nós somos contra o Bolsonaro, achamos que o Brasil só perde com esses radicalismos”.

Padrinho de Doria no ninho tucano, Alckmin, que esteve no partido durante 33 anos, deixou o PSDB em meio a divergências com o empresário. Agora, o ex-tucano está com o caminho pavimentado para ser vice na chapa do seu antigo adversário, o ex-presidente Lula.

O vídeo também está sendo usado por apoiadores de Bolsonaro que criticam a aliança entre os antigos rivais. O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) chegou a republicar o vídeo – sinalizando sua data – criticando Lula e Alckmin.

Estadão Conteúdo