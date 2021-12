Assessor demitido do PL após chegada de Bolsonaro criticava governo em redes sociais

Ele mantém um canal em que aborda temas espinhosos para os bolsonaristas, como o esquema das rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro

Camila Mattoso

Demitido por Valdemar Costa Neto após a filiação de Jair Bolsonaro, o ex-assessor do PL Vladimir Porfírio usava as redes sociais para fazer críticas ao governo federal.

Ele mantém um canal em que aborda temas espinhosos para os bolsonaristas, como o esquema das rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o negacionismo do presidente na pandemia.

Em um vídeo de março de 2020, Porfírio afirmou que Bolsonaro politizou a pandemia e fez críticas a ida dele a uma manifestação.

No mês seguinte, o canal do ex-assessor postou um vídeo com uma montagem do presidente cantando uma paródia da música Florentina do cantor Tiririca sobre cloroquina.