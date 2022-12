Argentina ou França? Lula lança enquete nas redes sociais

“Para quem os brasileiros vão torcer domingo?”, perguntou Lula sobre as duas seleções que vão disputar o título no Catar

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, lançou nesta sexta-feira uma enquete nas redes sociais para que os internautas se manifestem a favor de França ou Argentina na final da Copa do Mundo, e a maioria optou pelo rival sul-americano.

“Para quem os brasileiros vão torcer domingo?”, perguntou Lula sobre as duas seleções que vão disputar o título no Catar.

Pouco tempo depois da publicação, a Argentina era a opção preferida no Twitter (54%) e no Instagram (60%).

Somando as duas redes, o presidente acumula mais de 18 milhões de seguidores.

Na quinta-feira, Lula desejou “boa sorte” a seus “amigos”, os presidentes de Argentina, Alberto Fernández, e França, Emmanuel Macron, em uma mensagem no Twitter.

Os dois chefes de Estado responderam na mesma rede de forma amistosa, mas cada um apoiando a seleção de seu país.

No Brasil, os torcedores que sonhavam com o hexa no Catar tiveram que amargar a eliminação nas quartas de final para a Croácia nos pênaltis.

Mas na hora de escolher para quem torcer na final, muitos optaram pela Argentina, apesar da rivalidade histórica entre os dois países no futebol, em grande parte pela admiração ao craque Lionel Messi.

