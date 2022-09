Aras publica ‘compilado’ em defesa das eleições e diz que urnas deram fim a fraudes

Durante sessão no STF na quinta-feira, Augusto Aras afirmou que estará presente na sede do TSE, em Brasília, durante a apuração

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O procurador-geral da República, Augusto Aras, publicou em seu canal no YouTube nesta sexta-feira (30) um vídeo em que reúne manifestações de sua autoria em defesa do sistema eleitoral brasileiro. As falas se contrapõem a ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) contra as urnas eletrônicas, ainda que em nenhum momento as investidas do mandatário sejam citadas ou condenadas diretamente.

O vídeo compila declarações dadas pelo procurador-geral durante dois encontros com jornalistas da imprensa estrangeira, ocorridos em julho e em agosto deste ano. Há, ainda, uma manifestação de Aras junto ao plenário do STF (Supremo Tribunal Federal), durante sessão celebrada na quinta-feira (29).

A peça, que também foi replicada no canal oficial do Ministério Público Federal (MPF), é compartilhada a dois dias do primeiro turno das eleições. Alguns de seus trechos não tinham sido tornados públicos pela instituição até então.

“Nós precisamos preservar a legitimidade do processo eleitoral. As urnas eletrônicas brasileiras inegavelmente puseram fim a um conjunto de fraudes que existiam antes da existência delas. Nós acreditamos no sistema eleitoral vigente. Nós acreditamos que teremos eleições limpas”, afirma o titular da Procuradoria-Geral da República (PGR), em um dos trechos.

“Sou professor de direito eleitoral e empresarial há 32 anos, estudei essa matéria a fundo. E o que eu gostaria muito mesmo é que cada cidadão brasileiro, cada cidadã brasileira fosse um fiscal das eleições. Aí nós teríamos, sim, uma cidadania amplamente defendida, sem tendências ou mesmo sem suspeitas acerca da legitimidade material do poder político no nosso ambiente democrático”, continua.

Segundo interlocutores do PGR, a ideia da publicação é mostrar que ele tem agido com coerência, e já há algum tempo, em defesa do sistema eleitoral brasileiro.

Durante sessão no STF na quinta-feira, Augusto Aras afirmou que estará presente na sede do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em Brasília, durante a apuração dos votos no próximo domingo (2). E destacou que cerca de 4.000 promotores eleitorais e procuradores regionais eleitorais acompanharão o pleito em tempo real.

“Que o voto votado seja o voto apurado”, disse Aras na ocasião, citando uma frase do ex-ministro do STF Nelson Jobim.

“Nós confiamos na nossa democracia e haveremos de ter o resultado, qualquer que seja ele, devidamente respeitado pelas instituições públicas e privadas, pelos Poderes, pelo povo brasileiro. De qualquer forma, teremos só um presidente de todos os brasileiros”, afirmou ainda.