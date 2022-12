Aras libera processo de escolha de conselheiro do CNMP

O indicado pela Câmara vai substituir o conselheiro Engels Augusto Muniz, cujo mandato termina em setembro de 2023

Julia Chaib e Danielle Brant

Brasília, DF

O procurador-geral da República, Augusto Aras, enviou ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), um ofício liberando o início do processo de escolha de um conselheiro do CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) que represente os deputados.

O indicado pela Câmara vai substituir o conselheiro Engels Augusto Muniz, cujo mandato termina em setembro de 2023.

Há uma articulação para emplacar o nome do procurador do Distrito Federal Edvaldo Nilo para o cargo, mas uma ala na Câmara resiste. O procurador, no entanto, conseguiu apoio de diversos líderes, inclusive do PT.

Nilo doou R$ 64 mil para a campanha eleitoral do deputado federal reeleito Hélio Lopes (PL-RJ), e também fez doações a outros políticos.

Segundo pessoas a par das conversas, Lira tem intenção de indicar outros nomes à vaga, como o do deputado Fábio Ramalho (MDB-MG), que não se reelegeu. O presidente da Câmara teria inclusive liberado parlamentares na votação.