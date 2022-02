Após receber Moro, Casagrande deve se reunir com André Janones

O encontro acontecerá após Casagrande ter se reunido com o também pré-candidato Sergio Moro (Podemos), o que irritou o PT

Fábio Zanini

São Paulo, SP

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), 61, deve receber nos próximos dias o pré-candidato à presidência pelo Avante, André Janones.

O encontro acontecerá após Casagrande ter se reunido com o também pré-candidato Sergio Moro (Podemos), o que irritou o PT. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, o governador afirmou que petistas que o criticaram pelo gesto agem com arrogância e como “guardiães da pureza ideológica”.

PT e PSB travam uma difícil negociação para formar uma federação partidária. As siglas divergem sobre a composição do comando da nova estrutura e não chegaram a um entendimento sobre as candidaturas estaduais.

A maior dificuldade é em São Paulo, onde o PT tem como pré-candidato o ex-prefeito Fernando Haddad, e o PSB, o ex-governador Márcio França. No último sábado, petistas lançaram o senador Fabiano Contarato na disputa pelo governo do Espírito Santo, adicionando mais um obstáculo nas negociações.

Casagrande tem dito a interlocutores que deixará o partido decidir e apoiar o que ficar acertado. Mas que, enquanto isso, continuará recebendo como governador quem pedir agenda com ele, como foi com Moro.

A data do encontro com Janones será definida em breve.