Após provocações de Bolsonaro, Dirceu diz que não será ministro de Lula

“Esse Bolsonaro não toma jeito. Ele não consegue nem nomear os seus e já quer dar pitaco num futuro governo. É muita arrogância”

Fábio Zanini

Ainda que o presidente Jair Bolsonaro (PL) esteja afirmando repetidamente que José Dirceu será ministro em um eventual novo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o petista nega. Perguntado sobre o tema pela coluna Painel, da Folha de S.Paulo, Dirceu responde categoricamente: “não serei”.

“Esse Bolsonaro não toma jeito. Ele não consegue nem nomear os seus e já quer dar pitaco num futuro governo. É muita arrogância”, afirma ele, que foi ministro-chefe da Casa Civil no governo Lula.

O presidente e seus apoiadores têm repetido que Dirceu, Guido Mantega e a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) serão ministros caso o PT retorne à Presidência. Nesta segunda-feira (31), falou do assunto mais uma vez. “Alguém acha que se o cara [Lula] voltar Zé Dirceu não vai para a Casa Civil? Dilma no Ministério da Defesa? Defesa, já que ela é mandona e uma arma poderosa conhecida”, disse Bolsonaro em Itaboraí, norte do Rio de Janeiro.

Assim como Dirceu, Mantega descartou nesta segunda a possibilidade de compor um novo governo Lula. O presidente também disse na sexta-feira (27) que Dilma não fará parte de um eventual novo mandato. “O tempo passou, tem muita gente nova no pedaço e eu pretendo montar o governo com muita gente nova, muita gente importante e com muita experiência também”, disse Lula à rádio CBN Vale do Paraíba.