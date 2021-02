Após mudança na Petrobras, Bolsonaro promete mais trocas no governo

Presidente evitou dar detalhes sobre as mudanças, mas disse que não lhe falta coragem

Após anunciar mudança na presidência da Petrobras na noite de sexta-feira (19), o presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado (20) que, na semana que vem, haverá mais mudanças no governo.

Bolsonaro evitou dar detalhes sobre as mudanças, mas disse que não lhe falta coragem. “Eu tenho que governar, trocar as peças que, porventura, não estejam dando certo. E se a imprensa está preocupada com troca de ontem, na semana que vem teremos mais”, declarou.

Na Petrobras, o presidente Roberto Castello Branco vai ser substituído por Joaquim Silva e Luna. O estopim para a mudança foi o anúncio do quarto aumento no preço dos combustíveis, feito na última quinta (18). A troca na presidência ainda precisa ser chancelada pelo Conselho de Administração da Petrobras, que se reúne na próxima terça (23).

As declarações foram dadas em Campinas-SP, neste sábado, em cerimônia de ingresso de novos alunos na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Ao lado de Bolsonaro, estavam presentes o deputado federal Eduardo Bolsonaro e os ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos.