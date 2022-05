Após filiar Bolsonaro, PL aluga mansão para ampliar estrutura e atender campanha

A casa de dois andares fica no final de uma rua pouco movimentada, em um terreno maior que o dos vizinhos

Juliana Braga e Fábio Zanini

São Paulo, SP e Brasília, DF

Depois de filiar o presidente Jair Bolsonaro e alguns de seus aliados mais fieis na janela partidária, o PL alugou uma mansão em uma área nobre de Brasília para ampliar sua estrutura.

A casa de dois andares fica no final de uma rua pouco movimentada, em um terreno maior que o dos vizinhos.

Tem uma entrada principal com um portão vazado e outra nos fundos, pela qual é possível ingressar de carro. Nos fundos, há também duas câmeras de monitoramento. Casas de padrão semelhante na região têm aluguel entre R$ 15 mil e R$ 20 mil mensais.

O espaço servirá para acomodar o novo tamanho do partido, que cresceu com as filiações de bolsonaristas. A sede atual, no entanto, será mantida, na área central da capital. Atualmente, a área administrativa da legenda já despacha de lá. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também se mudará para lá e terá o gabinete em um dos quartos.

Será reservado, ainda, um espaço no segundo andar para despachos dos coordenadores da campanha presidencial.

Hoje não há um local fixo para as reuniões -já aconteceram tanto na antiga sede do PL quanto no Palácio do Planalto. Haverá ainda espaços para atividades setoriais temáticas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma parte da área administrativa da sigla já trabalha no local. Os dirigentes políticos devem se instalar nas próximas semanas.

O imóvel fica próximo da produtora que atende ao PL, do escritório do advogado Tarcísio Vieira, contratado pelo partido para auxiliar nas eleições, e da casa do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI).