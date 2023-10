Após cirurgia no coração, Gleisi Hoffmann já conversa, diz boletim

A parlamentar descobriu o problema durante exames de rotina. Ela está internada desde quinta-feira (28)

Depois de passar por uma cirurgia no coração neste sábado (30), a deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, se recupera bem e já respira, conversa e se alimenta, informou boletim médico do hospital DF Star, em Brasília.

O procedimento implantou dois enxertos de artéria mamária para restaurar a circulação sanguínea do coração. Não houve complicação na cirurgia, segundo os médicos.

“Não há previsão de alta”, diz o boletim. “Atualmente, encontra-se em fase de recuperação, demonstrando resposta positiva à cirurgia realizada”, diz o informe

Gleisi Hoffman já respira espontaneamente e está conversando e se alimentando.

BOLETIM MÉDICO

A parlamentar descobriu o problema durante exames de rotina. Ela está internada desde quinta-feira (28).

No sábado, os médicos disseram que o procedimento serve para criar um novo caminho para o sangue fluir até o coração. O boletim médico é assinado pela médica cardiologista Ludhmila Hajjar, o cirurgião cardiovascular Fernando Antibas Atik e o diretor médico Allisson B. Barcelos Borges.

A equipe médica responsável permanecerá monitorando o estado de saúde da deputada, que até o presente momento, apresenta sinais vitais estáveis, indicativos de recuperação progressiva.

As artérias coronárias são os vasos sanguíneos que irrigam o músculo do coração. A obstrução acontece, normalmente, pela formação de placas de gordura que reduzem o fluxo de sangue.

NA HORA CERTA

Ontem, o namorado da deputada, o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), disse nas redes sociais que a cirurgia “foi muito bem sucedida”. O parlamentar afirmou ainda que foi importante descobrir o caso agora e que o procedimento ocorreu na hora certa.

“Foi muito importante a gente ter descoberto, foi em um exame de rotina e poderia levar ao infarto. Agimos na hora”, comentou Lindbergh Farias, deputado e namorado de Gleisi.

No vídeo publicado, ele também agradece a equipe médica. “Quero tranquilizar vocês que a nossa guerreira está cada vez mais firme.”