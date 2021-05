Após chamar Heinze de “mentiroso”, Omar Aziz se desculpa

“Eu me excedi porque quando se trata de morte a gente não fala em dinheiro”, declarou o presidente da CPI da Covid, que ouve Pazuello nesta quarta (19)

O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), se desculpou com o senador Luís Carlos Heinze (PP-RS) após chamá-lo de mentiroso em discussão sobre os recursos públicos usados em Manaus-AM para combate à pandemia de covid-19.

“Eu me excedi porque quando se trata de morte a gente não fala em dinheiro”, declarou Aziz. “Não foi falta de dinheiro. O Estado do Amazonas tinha dinheiro e o governo federal tinha dinheiro. Faltou oxigênio e as pessoas morreram”, prosseguiu.

Omar, que é do Amazonas, relembrou momentos de tensão vividos quando Manaus passou por colapso por falta de oxigênio para tratar pacientes com covid. “Eu não estava fora do meu estado, eu estava lá. E eu recebia diversas mensagens de amigas e amigos dizendo: ‘Meu pai está sem oxigênio, Omar, me ajude’ e eu ligando para ministro atrás de oxigênio, e a gente ficou de mãos atadas. Nunca foi falta de dinheiro.

"Faltou foi logística e teve incompetência, sim. Muita incompetência." Omar Aziz, presidente da CPI da Covid no Senado

Quem depõe nesta quarta (19) é o ex-ministro Eduardo Pazuello. Antes do pedido de desculpas, o ex-ministro respondia sobre a condução da crise em Manaus causada pela covid-19, quando Heinze acusou o governador do Amazonas de não utilizar da melhor forma os recursos federais e disse que foram liberados R$ 2,6 bilhões ao estado. Neste momento, Aziz o acusou de mentir. “Ah, que conversa é essa?! Você não está falando a verdade. Você está mentindo, rapaz. Você é mentiroso, rapaz.”

O senador Heinze pediu: “Não me chame de mentiroso”, e Omar completou: “Mentiroso”.