Apontado como ‘padre de festa junina’, Kelmon viraliza com foto a caráter

No debate na Globo, o candidato do PTB à presidência Padre Kelmon foi chamado de “padre de festa junina” pela candidata Soraya Thronicke

No debate da noite desta quinta-feira (29), na Globo, o candidato do PTB à presidência da República Padre Kelmon foi chamado de “padre de festa junina” pela candidata Soraya Thronicke (União Brasil) durante um embate entre eles. E isso agitou a internet.

Porém, na manhã desta sexta (30), a própria Soraya publicou uma foto do padre vestido a caráter. A imagem é real e pode ser encontrada nas redes sociais dele. Kelmon aparece com remendos juninos na batina em um ambiente todo decorado para a festa junina. E ainda convidava as pessoas a participar do festejo: “Só está faltando você aqui”.

“Eu não menti”, escreveu Soraya na postagem com a foto do padre também de chapéu de palha. Rapidamente, mais memes foram criados. Após o debate, Kelmon virou piada nas redes entre anônimos e celebridades que assistiam ao Debate da Globo.

Famosos compararam Kelmon ao padre Adelir de Carli que morreu após voar preso a mil balões coloridos, em abril de 2008. “Socoooooorro, voltou o padre!!! O balão tá subindo, tá caindo a garoa!”, tuitou a atriz Heloisa Périssé. “E a gente achando que o padre mais burro do Brasil tinha voado com balões. Na real foi o maior brasileiro de todos os tempos: vazou!”, comentou o humorista Paulo Vieira no Twitter.

O humorista Marcelo Adnet escreveu nas redes que o presidente Jair Bolsonaro (PL) evita o embate com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, escolhe D’Ávila e manda o padre para o abate. “Efeito Kelmon pau mandado pode virar contra Jair”, escreveu nas redes. “Padre de festa junina”, acrescentou.

O youtuber e influenciador digital Felipe Neto disse que Lula chutou o balde ao chamar o padre de candidato laranja. “Lula chutou o balde! O senhor tá fantasiado! Fariseu”, escreveu rindo dos comentários de Lula. O humorista Gregório Duvivier também gostou que alguns candidatos chamaram Kelmon de padre de festa junina. “Amo Soraya feat. falso padre”, tuitou.