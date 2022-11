Apoiadores de Bolsonaro se empolgam, mas presença de militares na Praça da Sé é ação humanitária

O Comando Militar do Sudeste informou em rede social que a movimentação de caminhões e soldados na Praça da Sé, ocorre para apoio logístico

Na noite deste domingo, 20, o Comando Militar do Sudeste informou em rede social que a movimentação de caminhões e soldados na Praça da Sé, no centro de São Paulo, ocorre para apoio logístico a uma ação social de atendimento à população em situação de rua.

A declaração contrariou o discurso, compartilhado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), de que a instalação militar seria uma forma de apoiar as vigílias instaladas em frente à sede do Comando há 22 dias, desde a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno.

Durante a instalação dos equipamentos no final de semana, vídeos circularam relacionando a ação do Exército com os atos antidemocráticos na capital paulista.

A instalação social na Praça da Sé fica a uma hora de distância a pé ou cerca de 20 minutos de carro da sede do Comando Militar do Sudeste, na região do Parque do Ibirapuera, zona sul da capital.

No posicionamento do Comando Militar do Sudeste na rede social, alguns internautas se manifestaram com mensagens insinuando que o apoio logístico na Sé teria outro significado subentendido: “Parabéns. Entendedores entendem.”, disse um usuário.

Na cidade de São Paulo, a concentração de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) se iniciou após a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, no dia 30 de outubro. Inicialmente em formato de protesto, a manifestação se transformou em uma espécie de vigília pró-Bolsonaro.

Cartazes mostram frases como “Brazil was stolen” (o Brasil foi roubado) e “SOS Forças Armadas”. Os dias de “resistência civil” são contados em uma placa e, até este domingo, chegavam a 21.